Sorteo del orden de partidos en la cédula electoral será el 12 de febrero de 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó el diseño referencial de la cédula de votación que se utilizaría en las Elecciones Generales 2026. Según se informó, el documento tiene unas dimensiones aproximadas de 42 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo, aunque estas medidas podrían variar dependiendo del número final de organizaciones políticas que logren su inscripción para participar en los comicios.

Juan Phang, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, explicó que este modelo ha sido elaborado tomando como referencia a 39 partidos políticos. Precisó además que, conforme a la normativa electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará la cédula definitiva 30 días antes de la jornada electoral, una vez que se oficialice la lista final de candidatos habilitados.

El funcionario también recordó que la ley establece un tiempo máximo de 60 segundos para que cada ciudadano emita su voto dentro de la cámara secreta. En ese lapso, el elector deberá identificar a sus candidatos en las cinco columnas que contendrá la cédula, por lo que se insistió en la importancia de que la población se informe previamente sobre las opciones electorales.

SORTEO

En otro momento, se informó que el 12 de febrero de 2026 se realizará el sorteo para definir el orden de los partidos políticos en la cédula electoral. Asimismo, Katiuska Valencia, asesora de la jefatura nacional de la ONPE, negó que el JNE haya ejercido presiones para frenar el voto digital, pese a que el pleno de dicho organismo emitió recientemente una opinión técnica desfavorable sobre su aplicación.