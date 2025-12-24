Ministro del Interior supervisa medidas de seguridad en Gamarra

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, realizó una supervisión a las medidas de seguridad implementadas en el emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito de La Victoria, a pocas horas de la Navidad.

El titular del Mininter recorrió las calles del emporio comercial acompañado de un fuerte contingente policial y de la presidenta del consejo directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña.

Cabe precisar que las medidas de seguridad implementadas en Gamarra buscan garantizar el libre desplazamiento de los ciudadanos quienes llegan a dicho lugar para realizar compras de última hora.

CARAVANA NAVIDEÑA

Posteriormente, Vicente Tiburcio participó de una caravana navideña de 30 kilómetros que empezó en el Campo de Marte, en Jesús María. A bordo de bicicletas, el ministro inició su recorrido junto al comandante general de la PNP, Óscar Arriola.