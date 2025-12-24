José Antonio Kast: "En Perú el nivel de migrantes irregulares es muy alto"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció sobre su próxima visita al Perú en enero del próximo año, donde sostendrá una reunión con el mandatario José Jerí en Palacio de Gobierno.
Consultado sobre los temas que se tocarán en su próxima viaje a tierras peruanas, el electo jefe de Estado chileno puso énfasis en el tema de la migración entre ambos países, destacando la necesidad de un trabajo en conjunto para resolver dicho flagelo.
"En Perú, el nivel de migrantes irregulares también es muy alto, por lo tanto ellos tienen la misma situación o incluso peor, en temas de migrantes irregulares que nosotros en Chile y lo mismo ocurre en Ecuador. No veo cómo no ponerse de acuerdo", dijo en conferencia de prensa.
¿CUÁNDO ASUME EL CARGO?
Cabe precisar que el gobierno de José Antonio Kast iniciará oficialmente el próximo miércoles 11 de marzo del 2026, cuando reciba la banda presidencial de manos del aún presidente chileno, Javier Boric.