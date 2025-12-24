Elecciones 2026: familiares de Pedro Castillo postularán al Congreso

En vísperas de las elecciones generales del 2026, las agrupaciones políticas que participarán en la contienda electoral presentaron sus listas con candidatos que intentarán conseguir un cargo en la Cámara de Diputados y Senadores.

De acuerdo a la nómina presentada por el partido Juntos Por el Perú (JPP) que buscará llevar a la presidencia a Roberto Sánchez Palomino, entre los aspirantes al Congreso el próximo año se encuentran los familiares del exmandatario Pedro Castillo.

La cuñada/hija de Castillo Terrones, Yenifer Paredes, tentará un puesto en la Cámara de Diputados. Al igual que ella, la hermana del exjefe de Estado, Irma Castillo, y el sobrino de Castillo y hermano de Fray Vásquez, Cledin Vásquez.

FAMILIAS DE POLÍTICOS QUIEREN UN CARGO EN 2026

Al igual que los familiares de Pedro Castillo, otros personajes políticos buscan que sus parientes consigan un cargo en las elecciones 2026. Entre las personas se encuentran el padre de Ollanta Humala, Isaac Humala, y la madre de Betssy Chávez, Herminia Chino.