Jorge Montoya anuncia su candidatura al Senado por el partido Sí Creo: "El Perú necesita orden"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya Manrique, anunció su candidatura a la Cámara de Senadores por el partido político Si Creo, del candidato a la presidencia, Carlos Espá.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el parlamentario dio el anuncio oficial alegando que busca reelegirse para continuar su labor legislativa en beneficio del país y resaltó su experiencia política como su mejor carta de presentación.

"Postulo al Senado Nacional con Sí Creo, con una convicción clara: el Perú necesita orden, seguridad y decisiones sin ambigüedades. Este camino lo recorremos con liderazgo y visión de país, junto a Carlos Espá, presidente, consolidando una propuesta firme para recuperar autoridad, institucionalidad y rumbo", se lee en el tuit.

SOBRE MONTOYA

Cabe precisar que Montoya Manrique llegó al Congreso de la República en el 2021 por el partido Renovación Popular, sin embargo, el año pasado renunció a la organización política por diferencias irreconciliables con el líder Rafael López Aliaga.