JNE descarta voto digital en Perú: ¿Cómo son las elecciones electrónicas en otros países?

El voto digital no va. Así lo anunció Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al señalar que no existen las condiciones mínimas necesarias para implementar este mecanismo en los próximos procesos electorales. La decisión responde a observaciones técnicas que ponen en duda la seguridad y confiabilidad del sistema propuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para el experto en temas electorales José Tello, la principal preocupación radica en que el voto digital debe ofrecer total tranquilidad al ciudadano y garantizar que su decisión se traduzca fielmente en representación política. Según explicó, el JNE ha determinado que la solución tecnológica actual no reúne los estándares de seguridad adecuados, por lo que la ONPE continuará trabajando en su desarrollo hasta, por lo menos, el mes de abril, cuando el organismo electoral deberá volver a evaluarla.

Tello explicó que en otros países existen experiencias distintas. En Estados Unidos, por ejemplo, se aplica una modalidad mixta que combina el voto presencial con el uso de máquinas de registro electrónico directo, además del voto anticipado por correo. Sin embargo, precisó que estos sistemas funcionan en contextos donde existe una alta confianza en la legitimidad del proceso electoral.

SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES

Brasil destaca por haber implementado el voto electrónico de manera integral desde hace varios años, cumpliendo estándares de seguridad en todo su territorio. En Europa, Suiza también aplica el voto digital de forma progresiva desde 2003. No obstante, los especialistas coinciden en que, en el caso peruano, será clave que la ONPE y el JNE concilien posiciones para evaluar una eventual aplicación del voto digital en las elecciones regionales y municipales de 2026.