Avanza País responde tras inhabilitación: “Nuestra campaña sigue”

A pocas horas de que venza el plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima declaró inadmisible la solicitud presentada por el partido Avanza País. La decisión se produjo tras detectar observaciones en la documentación de su fórmula presidencial.

Según el pronunciamiento del organismo electoral, la lista encabezada por José Williams Zapata no adjuntó las renuncias formales de los candidatos originales a la Presidencia y Segunda Vicepresidencia, requisito indispensable para continuar con el proceso de inscripción. Ante ello, el JEE otorgó a la agrupación política un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones.

Al respecto, Armando Barrantes, secretario nacional de Organización de Avanza País, señaló que se trata de un trámite administrativo subsanable. Precisó que se anexarán las renuncias correspondientes, entre ellas la de Phillip Butters —que ya fue presentada de manera pública y notarial— y la de Karol Paredes, además de corregir un anexo observado por el JNE, con lo cual esperan quedar habilitados.

PLANCHAS PRESIDENCIALES

El Jurado Nacional de Elecciones informó que solo se han presentado 516 listas de un total esperado de 2020, lo que representa un avance del 25.54%. Asimismo, indicó que, de los 38 partidos políticos inscritos, apenas 13 planchas presidenciales han solicitado su inscripción. El plazo para presentar solicitudes vence a la medianoche y aquellas organizaciones que no lo hagan quedarán fuera de los próximos comicios.