José Antonio Kast tras reunión con canciller de Zela: "Buscamos trabajar en conjunto"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se pronunció sobre el encuentro oficial que sostuvo con el canciller Hugo de Zela, tras realizar una breve escala en el Perú previo a continuar su viaje hacia Ecuador.

En declaraciones para la prensa chilena, el mandatario del país sureño destacó la reunión que tuvo con el ministro peruano y precisó que pusieron énfasis en la necesidad de trabajar conjuntamente para resolver diversos problemas, entre ellos, la crisis migratoria en la zona fronteriza de ambas naciones.

"Pudimos compartir con el canciller y conversar sobre temas que nos afectan como países del extremo sur de Sudamérica, respecto de la migración irregular, respecto del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado (...) lo que buscamos es coordinarnos, trabajar en conjunto para enfrentar estos flagelos", dijo.

VOLVERÁ AL PERÚ

Cabe precisar que José Antonio Kast tiene confirmada una visita al Perú en enero del próximo año para sostener una reunión bilateral con el presidente José Jerí. Dicha visita será su primer viaje internacional del 2026.