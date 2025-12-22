Cámara de seguridad registró salida de Ciro Castillo de clínica local

Cámaras de seguridad registraron el momento en que Ciro Castillo Rojo, exgobernador del Callao y señalado como presunto cabecilla de una organización criminal, solicitó su alta médica de una clínica ubicada en Pueblo Libre, mientras ya se encontraba en marcha un allanamiento y una orden de captura en su contra. Las imágenes, reveladas por Cuarto Poder, corresponden al lunes 15 de diciembre, poco antes de las 11 de la mañana.

En los videos se observa a Castillo Rojo siendo trasladado en una silla de ruedas por una enfermera, con mascarilla puesta, acompañado por personal médico y un agente de seguridad. Minutos después, otra cámara del área de maniobras de la clínica capta cómo el exfuncionario es retirado en un vehículo, luego de que el andador que utilizaba fuera guardado en la maletera.

Tras la difusión de las imágenes, Castillo Rojo emitió un comunicado en el que rechazó las interpretaciones que ponen en duda su estado de salud. Señaló que padece desde hace años una artrosis degenerativa severa que limita su movilidad y sostuvo que el uso de mascarilla responde a una necesidad sanitaria, descartando que haya sido un recurso para ocultar su identidad.

Por su parte, la clínica Stella Maris informó que mantiene una política estricta de confidencialidad y que no comenta casos particulares, aunque aseguró que colabora con las autoridades cuando estas lo requieren por los canales legales. En tanto, el Poder Judicial evaluará este martes 23 de diciembre la apelación presentada por la defensa de Castillo Rojo contra la orden de detención preliminar por 15 días dictada en su contra.