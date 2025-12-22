ONPE espera informe del JNE sobre voto digital

El organismo electoral informó que aún no recibe comunicación oficial que cuestiona la viabilidad técnica del voto digital para las elecciones generales de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inviable la aplicación del voto digital en las Elecciones Generales de 2026. Así lo confirmó su presidente, Roberto Burneo, quien señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá respetar la decisión adoptada por el máximo organismo electoral del país.

Según explicó Burneo, la determinación se basa en diversas causales vinculadas a la falta de condiciones mínimas para garantizar la integridad, seguridad y accesibilidad del sistema de sufragio digital dentro de los plazos establecidos. En ese sentido, recalcó que el rol del JNE es asegurar la legalidad y ejercer la justicia electoral especializada.

Por su parte, Katiuska Valencia, asesora de jefatura de la ONPE, indicó que la entidad ha solicitado formalmente al JNE el informe técnico y el documento administrativo que sustenta la decisión, a fin de evaluarlos antes de acatarla. Además, precisó que el próximo 30 de diciembre recibirán un predictamen de una auditoría internacional, el cual será contrastado con lo resuelto por el Jurado.

¿ACUDIRÁN AL TC?

Valencia no descartó que la ONPE evalúe presentar una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional; sin embargo, Burneo rechazó cualquier posible interferencia de funciones. Finalmente, se precisó que los ciudadanos inscritos para el voto digital, como miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, podrán votar de manera presencial si acuden a sus locales o quedar exonerados.