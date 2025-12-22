Antauro Humala postulará al Senado con Juntos por el Perú

Antauro Humala busca mantenerse vigente en el escenario político y confirmó que postulará al Senado en las próximas elecciones generales. El militar en retiro, condenado por el caso Andahuaylazo, integrará la lista parlamentaria nacional con el número 9 del partido Juntos por el Perú, luego de que no prosperara su pedido para encabezar la nómina en calidad de invitado.

El anuncio fue realizado por el expresidente Pedro Castillo a través de su cuenta de X, donde saludó la incorporación de Humala a la alianza política denominada Juntos con el Pueblo. En su mensaje, Castillo destacó la adhesión “política y programática” del exmilitar, señalando que su participación como candidato al Senado responde —según indicó— a un anhelo patriótico y democrático de un sector de la población.

El Senado se ha convertido en la única alternativa electoral para Antauro Humala, luego de que el Poder Judicial ratificara la ilegalidad de su propio partido por considerar que sostenía posturas contrarias a los principios democráticos. No obstante, especialistas señalan que dicha decisión no le impediría postular de manera individual. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó que la sanción recae sobre la organización política y no sobre las personas naturales que la integran, por lo que Humala conservaría su derecho constitucional a candidatear.

CARRERA POLÍTICA

Antauro Humala ha sido una figura polémica desde el inicio de su carrera política, caracterizada por propuestas extremas como el fusilamiento de expresidentes condenados por corrupción y el desconocimiento de la Constitución de 1993. Finalmente, se informó que la alianza Juntos con el Pueblo aún no ha sido formalizada ante el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que utilizará la inscripción del partido Juntos por el Perú, agrupación que lidera el congresista Roberto Sánchez.