Renovación Popular plantea reducir el Estado en 100 días siguiendo el modelo Milei

Renovación Popular presentó oficialmente su lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados con miras a las elecciones generales de 2026. La nómina es encabezada por Rafael López Aliaga junto a sus vicepresidentes Norma Yarrow y Jhon Ramos, quienes lideran la propuesta política de la agrupación para los próximos comicios.

En la relación de postulantes figuran varios miembros del entorno cercano a la actual gestión municipal de Lima. Entre ellos destacan Patricia Rocha, quien postula como diputada por Lima, y José Bahía Malca por la región Lima. También aparecen figuras vinculadas a la seguridad ciudadana, como el general Baella, director del grupo municipal GEIM creado para combatir las extorsiones, así como el general Jordan, ambos candidatos a la Cámara de Diputados, además de la regidora Roxana Rocha.

La lista también evidencia una fuerte presencia de pastores y representantes de iglesias evangélicas y cristianas. Al respecto, el congresista Alejandro Muñante sostuvo que el proyecto político de Renovación Popular busca unir a cristianos, evangélicos y católicos bajo consensos mínimos como la defensa de la vida, la familia, la libertad y la soberanía nacional, descartando que se trate de un debate religioso.

PROPUESTAS

Durante la presentación, el partido anunció que, de llegar al poder, impulsará una reducción del Estado en los primeros 100 días de gobierno, tomando como referencia el modelo aplicado por Javier Milei en Argentina. López Aliaga planteó, entre otras medidas, una reestructuración del Banco de la Nación con participación privada, mientras que Muñante adelantó un “shock legislativo” que incluiría la fusión o eliminación de ministerios. En el equipo también destacan el general en retiro Otto Guibovich, el presidente de la asociación de moteros Danny Mendoza y la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero.