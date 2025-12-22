JNE: “11 de febrero será fecha límite para publicar fórmulas presidenciales y listas de candidatos”

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el próximo 11 de febrero será la fecha límite para la publicación oficial de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos que participarán en las Elecciones Generales del 2026. Así lo informó Yessica Clavijo, secretaria general del organismo electoral, en el marco del proceso de inscripción de planchas presidenciales por parte de los partidos políticos.

Clavijo precisó que las organizaciones políticas tienen plazo hasta la medianoche del 23 de diciembre para presentar sus fórmulas y listas de candidatos a través del sistema Declara+. Asimismo, indicó que los Jurados Electorales Especiales ya vienen recibiendo y calificando la documentación presentada, conforme a lo establecido en el cronograma electoral.

La funcionaria agregó que, en los casos en los que los personeros hayan iniciado sesión virtual antes del cierre del plazo, podrán completar el procedimiento hasta el mediodía del 24 de diciembre, garantizando así la correcta presentación de las solicitudes. Una vez publicadas las listas el 11 de febrero, los ciudadanos podrán formular tachas ante los Jurados Electorales Especiales en un plazo máximo de tres días.

YA PRESENTARON SUS FÓRMULAS

Por su parte, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que ocho partidos políticos ya han presentado formalmente sus fórmulas presidenciales, entre ellos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País. El resto de agrupaciones políticas aún habilitadas deberá cumplir con el trámite dentro del plazo establecido para ser parte de la contienda electoral rumbo a Palacio de Gobierno.