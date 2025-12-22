JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 por falta de garantías

La implementación del voto digital en Perú quedó oficialmente descartada para las Elecciones Generales 2026, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyera que el sistema propuesto no ofrece garantías suficientes de legalidad, confianza ni certeza técnica. Así lo anunció su presidente, Roberto Burneo, tras un proceso de evaluación jurídica y fiscalización especializada.

Según explicó el titular del JNE, la decisión responde a la necesidad de proteger el derecho al sufragio y la transparencia electoral, priorizando el proceso por encima de cualquier innovación tecnológica. Aunque la discusión sobre el voto digital había despertado expectativas —sobre todo para sectores como personal militar, policial y ciudadanos desplazados—, el informe elevado al pleno fue contundente al señalar que el Estado aún no puede garantizar una implementación segura.

Burneo recordó experiencias comparadas en la región, como el caso de Ecuador, donde una aplicación prematura del voto digital derivó en la anulación de sufragios y en la afectación directa del derecho de participación ciudadana. En ese sentido, advirtió que repetir escenarios similares podría generar desconfianza en el sistema electoral peruano y poner en riesgo la legitimidad de los resultados.

TECNOLOGÍA SIN TIEMPO SUFICIENTE PARA AUDITORÍAS

El presidente del JNE precisó que, si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estima que el desarrollo del sistema podría culminar el 1 de abril de 2026, el escaso margen antes de los comicios impediría realizar auditorías técnicas exhaustivas. “No podríamos garantizar una auditoría en solo diez días para darle pase al voto digital”, subrayó, descartando cualquier posibilidad de improvisación.

Finalmente, Burneo aclaró que la decisión no cierra definitivamente la puerta al voto digital en el país. El JNE evalúa que esta modalidad pueda ser piloteada en elecciones regionales y municipales, bajo condiciones más controladas, antes de considerarla para procesos nacionales. “No podemos arriesgarnos a que un grupo de personas, por más piloto que sea, no pueda ejercer efectivamente su voto”, enfatizó.