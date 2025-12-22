Cinthia Pajuelo sobre fraude en elecciones internas de Acción Popular: “Daré todas las pruebas”

Tras la denuncia de un fraude en las elecciones internas de Acción Popular, lo que ha costado su participación en las elecciones generales del 2026, la presidenta encargada de las votaciones de la agrupación, Cinthia Pajuelo, se pronunció al respecto.

Al conocerse que la Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre el hecho, Pajuelo declaró que entregará todas las pruebas que corroboran el caso. Además, no descartó ser colaboradora eficaz en las indagaciones que realice el Ministerio Público.

“En la Fiscalía donde me han denunciado voy a dar todas las pruebas de dónde ha sido el fraude. Si tengo que ser una colaboradora eficaz, lo voy a hacer, porque verdaderamente el presidente (del partido) ha dicho varias mentiras”, enfatizó.

BUSCARÁN SILENCIARLA PARA QUE NO HABLE

De acuerdo a Cinthia Pajuelo, se encuentra recibiendo mensajes intimidantes con el propósito de que no pueda brindar ningún tipo de revelaciones sobre el hecho. “Tengo amenazas de muerte, tengo que cuidarme. Me han llamado por teléfono”.