Congresista Segundo Montalvo llora en plena sesión de la Comisión de Educación

El congresista y presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo (Perú Libre), rompió en llanto durante la última sesión de dicho grupo de trabajo que se llevó a cabo este lunes 22 de diciembre.

El hecho ocurrió durante el debate sobre el presupuesto para el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), donde Montalvo explicó sus preocupaciones respecto a este tema y, de un momento a otro, se quebró.

"No soy millonario, soy mototaxista, pero siempre he reflexionado y digo esta es la oportunidad. Ya voy a terminar una carrera", señaló entre sollozos expresando su preocupación sobre la falta de financiamiento para el Pronabec y cómo esto podría afectar a estudiantes peruanos becados.

COMISIÓN LO RESPALDÓ

Al percatarse de los sollozos de Montalvo, inmediatamente el resto de congresistas que integran la Comisión de Educación expresaron su respaldo con la siguiente arenga: "Montalvo, amigo, el maestro está contigo", manifestaron.