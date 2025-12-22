Elecciones 2026: Vladimir Cerrón no solo quiere llegar a la presidencia, sino también al Senado

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026, semanas atrás, Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, quien lleva más de dos años prófugo de la justicia, anunció su postulación a la presidencia, y ahora buscará llegar al Senado.

El exgobernador de Junín intentará llegar al Parlamento nacional el próximo año con el número uno de su agrupación política. Al parecer, el mismo propósito tiene su madre, Bertha Rojas López, quien buscará un escaño con el número dos.

REQUISITOS PARA LLEGAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES

A pocos meses de que se realicen las elecciones 2026, diversos políticos intentarán llegar a la cámara de diputados, para tener este cargo solo debes contar con 25 años y contar con la invitación de un partido político o ser militante.

De igual manera, congresistas y excongresistas buscan tener un cargo en la cámara de senadores, y para ello, se necesita el requisito de haber estado en una etapa del Congreso en periodos anteriores y no superar los 45 años de edad.