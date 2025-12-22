Elecciones 2026: más del 45 % de peruanos aún no decide su voto

A pocos meses de que se celebren las Elecciones Generales 2026, la mayoría de peruanos aún no define por qué candidato votar, de acuerdo con un reciente estudio de Ipsos y América Televisión.

Según la última encuesta de intención de voto presidencial, Rafael López Aliaga lidera las preferencias con un 10 %, seguido por Keiko Fujimori, quien alcanza un 7 %, cifras similares a las registradas en mediciones previas semanas atrás.

En el tercer lugar aparece Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, con un 5 % de respaldo ciudadano, seguido del comediante y candidato Carlos Álvarez con 4 %, mientras que Alfonso López Chau registra un 3 % en la intención de voto.

En tanto, el grupo de ciudadanos que no sabe o no opina alcanza el 20 %, mientras que el voto blanco o nulo representa un 28 %, lo que evidencia que más del 45 % de los peruanos aún no ha tomado una decisión electoral.

EXPECTATIVA POR EL DEBATE ELECTORAL

Frente a este escenario, más del 50 % de peruanos señala que espera el debate entre los 36 candidatos presidenciales para definir su voto, mientras que varios postulantes ya inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones continúan desarrollando actividades de campaña con miras a los próximos comicios.