Ministro de Salud: "Estamos en alerta amarilla para prevenir todo tipo de accidentes"

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, se pronunció luego de que su cartera anunciara el último fin de semana la declaratoria de alerta amarilla en todos los hospitales del país, en el marco de las fiestas de fin de año.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minsa explicó que esta medida ha sido tomada a modo de prevención y con el objetivo de que el sistema de Salud a nivel nacional pueda responder oportunamente ante cualquier accidente que se suscite en el desarrollo de las celebraciones.

"Es una alerta de prevención, para que durante estas fiestas todas las emergencias de nuestros hospitales se encuentren preparados, en el caso que se produzca una emergencia, se pueda atender de la mejor manera posible", dijo.

RECOMENDACIONES

Por otra parte, Quiroz Avilés instó a la ciudadanía a seguir una serie de recomendaciones para evitar tragedias, como el evitar manejar bajo los efectos del alcohol o utilizar fuegos pirotécnicos no autorizados por Sucamec.