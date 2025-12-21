José Jerí tiene un 55% de aprobación, pero el Congreso es sumamente baja

El presidente José Jerí culmina el año 2025 con un 55% de aprobación a nivel nacional, según el más reciente estudio de opinión de Datum Internacional. El resultado lo posiciona con un respaldo mayoritario de la ciudadanía, aunque ligeramente inferior al registrado en noviembre, cuando alcanzó el 58%. La variación de tres puntos se mantiene dentro del margen de error estadístico, por lo que aún no permite afirmar una tendencia clara de caída o recuperación.

El respaldo al jefe de Estado es particularmente alto en Lima y Callao, donde la aprobación llega al 63%, superando el promedio nacional. El estudio también revela diferencias marcadas por grupos etarios: los jóvenes de 18 a 24 años muestran el mayor nivel de apoyo, con un 61%, lo que sugiere una mayor conexión con el estilo comunicacional y la presencia del mandatario en redes sociales.

Aprobación presidencial contrasta con rechazo al Congreso

En contraste con la evaluación positiva del Ejecutivo, la percepción sobre el Congreso de la República continúa siendo mayoritariamente desfavorable. Esta desaprobación se refleja en la baja valoración de su presidente, Fernando Rospigliosi, quien registra apenas un 19% de aprobación en su primera medición desde que asumió el cargo. La cifra coincide con la evaluación general del Parlamento como institución, que mantiene el mismo nivel de respaldo ciudadano.

Otros integrantes del Ejecutivo tampoco escapan al escrutinio público. El premier Ernesto Álvarez y la ministra de Economía Denisse Miralles concentran un 45% de desaprobación, evidenciando un escenario de evaluación fragmentada en el que el presidente Jerí conserva mayor respaldo que su equipo ministerial y que el Poder Legislativo, el cual sigue siendo uno de los principales focos de descontento ciudadano.