Acción Popular declara vacancia de Alfredo Barnechea como jefe del plan de gobierno

En un plenario realizado este sábado, el partido Acción Popular acordó declarar la vacancia de Alfredo Barnechea como presidente de su plan de gobierno, al considerar que incumplió con las funciones que le fueron encargadas hace más de un año. La decisión fue adoptada por unanimidad de los asistentes.

Así lo confirmó Ricardo Burga, exparlamentario y dirigente del partido, quien precisó que en la misma reunión tampoco se aprobó la autorización para que militantes acciopopulistas puedan postular por otras agrupaciones políticas en las Elecciones Generales 2026. Asimismo, se acordó realizar una auditoría a las cuentas partidarias desde junio de 2023 a la fecha.

El plenario también ratificó el cese de Cinthia Pajuelo como presidenta del Comité Nacional Electoral. Según Burga, se determinó que su mandato concluyó el 1 de diciembre y se aceptó la renuncia del resto de integrantes del comité, en medio de cuestionamientos por las irregularidades detectadas en los comicios internos anulados por el Jurado Nacional de Elecciones.

RECIBE AMENAZAS DE MUERTE

Tras la reunión, Pajuelo pidió garantías para su vida al denunciar que viene recibiendo amenazas de muerte. En tanto, el presidente del partido, Julio Chávez, respaldó la vacancia de Barnechea y anunció que Acción Popular se enfocará en renovar su dirigencia y organizar un nuevo plenario nacional el próximo 27 de diciembre para elegir a un comité electoral y definir las reglas rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.