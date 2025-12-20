JNE descarta voto digital para elecciones 2026 por falta de garantías de seguridad y secreto del sufragio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyó oficialmente que la aplicación inmediata del voto digital no resulta viable para las elecciones generales del 2026, priorizando la seguridad del proceso electoral sobre innovaciones tecnológicas apresuradas.

En un documento técnico emitido este martes, la máxima autoridad electoral peruana reconoció el esfuerzo profesional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero determinó que, ante el carácter improrrogable del cronograma electoral, la iniciativa no cuenta actualmente con los mecanismos de seguridad suficientes.

"No estamos hablando solamente de la posibilidad de que el sistema pueda ser hackeado y se inviertan resultados", explicó un vocero del JNE, "sino de garantizar el voto secreto: la certeza de que nadie sabrá por quién votó cada ciudadano". Esta preocupación por la integridad y privacidad del sufragio resultó determinante en la evaluación.

El abogado especialista en derecho electoral José Naupari analizó la decisión, precisando que "el JNE no está diciendo que bajo ninguna manera habrá voto digital, sino que por ahora no va a haber". Naupari señaló que la puerta queda abierta para elecciones futuras "cuando con tiempo podamos tener las garantías de los sistemas que se puedan implementar".

Sin embargo, el experto advirtió sobre un escenario conflictivo: "La ONPE eventualmente podría avanzar con su voto digital, pero cuando llegue al JNE un acta de mesa de sufragio digital, lo primero que hará el jurado, en coherencia con este informe, es descartar la validez de todas las actas con sustento digital".

Esta posición haría "inoficioso" cualquier intento de implementación unilateral. La decisión adquiere relevancia particular respecto al voto de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde la ley establecía el voto digital como obligatorio.

El JNE enfatizó que "ninguna disposición puede estar por encima de los principios esenciales del derecho de sufragio", priorizando la seguridad constitucional sobre mandatos legales específicos. La ONPE informó a través de sus redes sociales que emitirá un pronunciamiento oficial sobre el informe del JNE en los próximos días, marcando el siguiente capítulo en este debate que combina tecnología, derecho electoral y garantías democráticas en el Perú.