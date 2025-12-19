Juez aplaza decisión sobre pedido de Keiko Fujimori para archivar el caso Cócteles

Tras más de cuatro horas de audiencia, el juez Wilson Verástegui decidió aplazar el pronunciamiento sobre el pedido de la defensa de Keiko Fujimori para archivar el denominado caso Cócteles, relacionado con presuntos aportes ilícitos a las campañas electorales de 2011 y 2016.

Durante la diligencia judicial se tenía previsto definir si se ejecutaba la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual dispone la anulación de las investigaciones seguidas contra la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, el magistrado optó por postergar su decisión.

El fiscal José Domingo Pérez sostuvo que el fallo del TC no ordena el archivo automático del proceso, sino que deja en manos del juez la evaluación de la continuidad del caso. “La decisión del Tribunal Constitucional no ha sido la de archivar este caso, sino dejar la competencia en el juez, quien determinará, en el marco de la Constitución y la ley, si el proceso continúa contra la señora Fujimori, el partido Fuerza Popular y otros dirigentes”, indicó.

No obstante, tras el debate, el juez Verástegui dispuso que el Ministerio Público remita, hasta el próximo martes, los hechos fácticos atribuidos de manera individual a los 19 procesados, al considerar que las imputaciones no serían iguales para todos los involucrados.

ABOGADA DE KEIKO FUJIMORI SE PRONUNCIA

Por su parte, Giuliana Loza, abogada de la actual candidata presidencial, afirmó que la sentencia del TC alcanza a todos los investigados en el caso. “La demanda fue presentada a nombre de Keiko Fujimori, quien fue la favorecida, y al contener argumentos de carácter general, corresponde pedir la extensión del fallo a los demás procesados”, señaló.