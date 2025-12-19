Ciro Castillo: abogado denunciará a fiscal y juez por presuntos atropellos procesales

El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, se pronunció públicamente tras la orden de detención preliminar dictada en su contra y pidió que se respeten sus derechos como ciudadano y autoridad regional. En un mensaje difundido a través de audio, el funcionario apeló a la justicia y expresó su deseo de pasar las fiestas navideñas junto a su familia.

Según indicó Castillo, recién habría sido notificado de la detención preliminar el 15 de diciembre, luego de permanecer varios días hospitalizado en una clínica privada. Ante ello, su defensa legal, a cargo del abogado Humberto Abanto, anunció la presentación de un recurso de apelación y señaló que están a la espera de que el juez eleve el expediente a una sala superior.

Abanto cuestionó duramente el proceso fiscal y aseguró que se habría tratado de una investigación secreta durante ocho meses, lo cual —según afirmó— no está permitido en el sistema judicial peruano. “Estamos planteando la nulidad de todo lo actuado, porque en el Perú no existen las investigaciones secretas”, sostuvo.

DENUNCIA ANTE LA JNJ

El abogado también adelantó que presentará una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el fiscal Wis Gonzáles y el juez Edie Solórzano, a quienes acusa de presuntos atropellos procesales. Además, aseguró que ni su patrocinado ni la defensa fueron notificados previamente y que tomaron conocimiento del caso recién el día del allanamiento.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió al pronunciamiento del gobernador y aseguró que la Policía Nacional continúa con las labores para dar con su paradero. Cabe recordar que el operativo fiscal por este caso incluyó allanamientos a 27 inmuebles, detenciones preliminares y órdenes de captura contra Ciro Castillo y otros investigados que hasta el momento no han sido ubicados.