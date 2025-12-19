José Jerí: Acuerdo Fiscal debe consolidarse como política de Estado y trascender a los gobiernos

El presidente interino sostuvo que el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible debe convertirse en una política de Estado que trascienda a los gobiernos y no limitarse a su gestión.

El presidente interino José Jerí afirmó que el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible debe consolidarse como una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno y no limitarse a una iniciativa de su gestión. Así lo señaló durante la clausura de la primera sesión de este espacio de diálogo, donde destacó que el pacto es una herramienta clave para el desarrollo económico del país.

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Jerí subrayó la necesidad de mejorar las herramientas de planificación económica para garantizar un crecimiento sostenible, atraer nuevas inversiones y generar mayores ingresos, más allá de las coyunturas políticas. En ese sentido, enfatizó que la responsabilidad fiscal debe ir de la mano con un enfoque social, recordando que durante años diversas demandas sociales han sido postergadas por falta de una planificación adecuada.

El mandatario interino sostuvo además que la credibilidad del Estado se construye a través de una serie de acciones prudentes, moderadas y estratégicas, siempre priorizando el bienestar social. Otro de los ejes centrales de su intervención fue la urgencia de iniciar de manera concreta y progresiva la ampliación de la base tributaria, un tema que —según indicó— ha sido postergado reiteradamente sin acciones efectivas.

Finalmente, José Jerí resaltó la importancia de escuchar las posturas críticas surgidas en el espacio de diálogo, asegurando que el escepticismo contribuye a fortalecer las políticas públicas. Indicó que esta primera convocatoria marca el inicio de un proceso de construcción conjunta entre el Estado y los diversos sectores del país.