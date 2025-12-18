Ciro Castillo se pronuncia desde la clandestinidad: “Quiero reiterar mi inocencia”

El suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, se pronunció desde la clandestinidad luego de ser señalado por la Fiscalía como presunto líder de la organización criminal “Los socios del Callao”. El exfuncionario enfrenta una orden de detención preliminar por 15 días y su paradero continúa siendo desconocido desde el allanamiento a su vivienda, ejecutado el último lunes en el marco de esta investigación.

A través de un audio al que tuvo acceso este medio, Castillo calificó de “abusiva y arbitraria” la decisión adoptada por el Poder Judicial y aseguró que recién tomó conocimiento de la orden de detención el lunes 15, debido a que —según su versión— permanecía internado en una clínica privada durante los días previos al operativo fiscal y policial.

El suspendido gobernador sostuvo que detrás de la medida existirían “intereses debajo de la mesa” y rechazó las imputaciones que lo vinculan a una presunta red de corrupción junto a otros funcionarios del Gobierno Regional del Callao. “Quiero reiterar mi inocencia, las acusaciones que se me hacen no tienen fundamento; se me acusa de crimen organizado y se ordena mi detención, pero eso es muy sospechoso”, expresó en el audio difundido.

CUESTIONAMIENTOS TRAS OPERATIVO POR “LOS SOCIOS DEL CALLAO”

En paralelo, han surgido cuestionamientos hacia la Policía Nacional por no ejecutar de inmediato la orden judicial, pese a contar con el mandato correspondiente durante el operativo contra la presunta organización criminal “Los socios del Callao”.