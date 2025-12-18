Adriana Tudela revela que postulará a la segunda vicepresidencia con Avanza País: “Asumo el gran reto”

A menos de seis meses de las elecciones generales del 2026, Adriana Tudela utilizó sus plataformas digitales para revelar que postulará a la segunda vicepresidencia del Perú con Avanza País, partido que tendrá como candidato a José Williams.

En la grabación compartida en su cuenta de X, la actual congresista reveló que se siente halagada por recibir el llamado de Williams Zapata para integrar su grupo de trabajo. Además, precisó que está cansada de que los políticos vean al país como un banco de fortuna para delinquir a espaldas de la ciudadanía.

“Nuestro país está en manos de la violencia otra vez. Pero también de la ilegalidad y de quienes ven al Perú como un botín. He decidido aceptar el gran reto que me ha propuesto el general Williams y por eso seré candidata a la segunda vicepresidencia”, escribió.

HACE UN LLAMADO PARA APOYAR SU CANDIDATURA

En el post compartido en sus redes sociales, Adriana Tudela hizo un llamado a los peruanos para que apoyen la candidatura de José Williams, quien buscará plantear un cambio en el país. “Impulsemos un verdadero cambio. Un cambio a la fuerza”.