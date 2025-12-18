Rafael López Aliaga sigue en carrera: JNE ratifica elecciones internas de Renovación Popular

Tras la solicitud presentada por el militante de Renovación Popular por José Aspillaga para anular las elecciones internas del partido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó las votaciones que se han realizado, confirmando la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga.

En un documento compartido por la militancia del exalcalde de Lima, se informó que intentaron negar la participación de la agrupación en los comicios del próximo año, con pruebas que no tenían ningún tipo de asidero.

“En un intento por impedir que el partido Renovación Popular pueda participar en las elecciones, se ha presentado un recurso extemporáneo y sin sustento que debería ser rechazado”, indicaron desde la militancia previo a la decisión del JNE.

DOCUMENTO ENVIADO A RENOVACIÓN POPULAR

Tras solicitarle un documento al Jurado, la entidad electoral compartió un oficio al partido, asegurando que no se hallaron irregularidades en las elecciones internas, por lo que, Rafael López Aliaga será el candidato del grupo político.