Poder Judicial admite apelación de Martín Vizcarra para revocar condena de 14 años

El Poder Judicial resolvió conceder la apelación presentada por el expresidente Martín Vizcarra con la que busca revocar la condena de 14 años de prisión impuesta en su contra por el delito de corrupción. La sentencia está vinculada a los casos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, por los que fue hallado culpable de recibir de manera indebida más de 2 millones 300 mil soles cuando era gobernador regional.

En ese contexto, su abogado Erwin Siccha informó que solicitaron al Cuarto Juzgado que Vizcarra Cornejo espere la resolución de este recurso en libertad. La defensa sostuvo que bastaría con una medida de comparecencia restrictiva para evitar un eventual peligro de fuga, en concordancia con lo establecido en el Código Procesal Penal, considerando además el comportamiento procesal previo del exmandatario.

Siccha también cuestionó la ejecución inmediata de la condena dispuesta por el Poder Judicial, calificándola de desproporcional. Según indicó, la apelación no solo busca revertir una sentencia que consideran arbitraria e inconstitucional, sino también revisar la decisión de encarcelamiento inmediato mientras el recurso aún no ha sido evaluado en el fondo, lo que podría resolverse en las próximas semanas.

RECLUIDO EN BARBADILLO

Actualmente, Martín Vizcarra permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde, de acuerdo con su defensa, cuenta con un régimen de visitas restringido a un familiar por semana. Con la admisión del recurso, la Sala de Apelaciones Nacional deberá fijar en los próximos días la fecha de la audiencia en la que el Ministerio Público y la defensa expondrán sus argumentos antes de que se emita una decisión final.