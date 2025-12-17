Edita Vargas evita responder sobre Ciro Castillo y deja todo en manos de la justicia

Lo que debía ser una conferencia de prensa para conocer las impresiones de Edita Vargas sobre su paso por la gestión de Ciro Castillo terminó en tensión y reclamos por parte de la prensa. La vicegobernadora, hoy encargada del Gobierno Regional del Callao, formó parte de la administración del funcionario que actualmente cuenta con una orden de captura, un tema que generó expectativa entre los medios.

Durante su breve pronunciamiento, Vargas aseguró que le queda poco tiempo al frente de la gestión y que su objetivo es trabajar por el Callao, dejando que la justicia actúe en el caso de Ciro Castillo. Sin embargo, una vez finalizado su mensaje, las preguntas de los periodistas —que debían ser entregadas por escrito— no fueron respondidas, lo que provocó molestia entre los asistentes.

La situación se tornó más tensa cuando personal de seguridad del Estado rodeó a la autoridad regional e impidió que la prensa formule consultas directas. El acto fue abruptamente interrumpido en medio de reclamos. Consultada de manera insistente sobre la situación legal de Ciro Castillo, Vargas reiteró que el tema está en manos de la justicia y pidió tranquilidad a la población chalaca, evitando mayores precisiones.

CONTINÚAN BUSCANDO A CASTILLO

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, afirmó que la búsqueda de Ciro Castillo continúa y advirtió que, de comprobarse alguna filtración de información desde la institución policial, se aplicarán sanciones que podrían alcanzar responsabilidad penal. Mientras tanto, se conoció que la defensa legal del exfuncionario presentó un recurso de apelación para revertir la medida en su contra, sobre el cual Edita Vargas evitó pronunciarse.