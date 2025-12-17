Fiscal Tomás Gálvez: Equipo Lava Jato lo vamos a desactivar antes de navidad

La desactivación de varios equipos especiales del Ministerio Público, entre ellos Lava Jato, Odebrecht, Cuellos Blancos y el Eficoop, podría concretarse en los próximos días, tras el anuncio realizado hace una semana por el fiscal de la Nación interino Tomás Aladino Gálvez. La medida ha generado fuerte controversia debido al impacto que tendría en investigaciones clave sobre corrupción.

Uno de los equipos que mayor repercusión ha generado es el Equipo Especial Lava Jato, creado en 2016 y encabezado por Rafael Vela, junto a los fiscales José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche. Este grupo se encargó de investigar presuntos actos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del Estado, incluidos expresidentes de la República.

Precisamente, Lava Jato sería uno de los primeros equipos en ser desactivados. El propio Tomás Gálvez señaló que la decisión podría ejecutarse antes de Navidad. “Si llegamos a la conclusión de que de una vez lo hagamos, lo vamos a hacer antes de Navidad”, afirmó.

“YO TOMO LAS DECISIONES Y PUNTO”

En declaraciones al diario El Comercio, el fiscal interino defendió su postura y aseguró que no cederá ante presiones políticas ni mediáticas. “Tengo experiencia para lidiar con la manipulación mediática y con la calle. Mientras yo sea fiscal de la Nación, yo tomo las decisiones y punto”, precisó.

Las declaraciones del titular interino del Ministerio Público no han sido bien recibidas en el Congreso de la República, donde varios congresistas han cuestionado la decisión de Tomás Gálvez. Hasta el momento, los fiscales que lideran estos grupos especiales no se han pronunciado públicamente.