¿Peligra candidatura de López Aliaga?: Piden al JNE anular elecciones internas de Renovación Popular

Un grupo de militantes de Renovación Popular solicitaron formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anular las elecciones primarias de dicho partido, por presuntamente, haberse vulnerado gravemente la democracia interna.

En el oficio remitido al JNE, los militantes celestes solicitan a la entidad que se apliquen los mismos criterios que se utilizaron para anular las elecciones internas de Acción Popular. De aprobarse la petición, también quedaría nula la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga.

¿POR QUÉ PIDEN LA NULIDAD?

"(Se) disponga las consecuencias legales correspondientes, incluida la exclusión del proceso electoral 2026, de ser el caso, por incumplimiento de las normas de democracia interna", se lee en el documento.

Cabe precisar que el pedido fue formulado por el militante Jorge Aspillaga Valderrama, quien representa a una lista de candidatos de Renovación Popular por Lambayeque que no fue admitida para participar de las elecciones primarias.

Los militantes denuncian una serie de irregularidades que habrían llevado a que el Comité Electoral Regional del Partido rechazara su lista y solo quede en competencia la lista de la congresista Jessica Córdova, quien habría actuado como "juez y parte".