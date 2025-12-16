Revelan lista oficial de ascensos en la Policía Nacional

El Gobierno oficializó el Cuadro de Mérito del Proceso de Ascenso por Concurso al grado de teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), correspondiente al año 2025 – Promoción 2026, mediante la Resolución Suprema N.° 363-2025-IN, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma formaliza la relación de oficiales generales que alcanzaron los más altos puntajes en el proceso de evaluación institucional.

Este procedimiento se realizó conforme a la Constitución Política del Perú y a la Ley N.° 31873, que regula los procesos de ascenso del personal policial. La propuesta fue elevada por la Junta Selectora el pasado 12 de diciembre y el ascenso es otorgado por el presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, bajo criterios de mérito, legalidad y transparencia. La resolución fue refrendada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

LISTA

En la lista de nuevos tenientes generales a partir del 2026 figuran Augusto Ríos Tiravanti, exjefe de la Región Policial La Libertad; Luis Flore Solís, exjefe de la Dirandro; y Manuel Lozada Morales, exjefe de la Región Policial Lima. Entre estos tres oficiales se definirá al próximo comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Además entre los nuevos generales para el 2026 destacan: Franco Moreno Panta, jefe de la División de Secuestros; Eric Ángeles Puente, jefe de la Diviac; José Cruz Chamba, jefe de la División de Estafas; y Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.