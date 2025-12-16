Elecciones 2026: JNE publicó lista oficial de candidatos presidenciales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó hoy la lista oficial de los candidatos que resultaron ganadores en las elecciones primarias de sus respectivos partidos políticos. En total, son 36 postulantes habilitados, lo que representa igual número de opciones entre las que el electorado deberá decidir en los próximos comicios generales.

Pese a esta amplia oferta electoral, una reciente investigación de la encuestadora Datum evidencia un marcado desencanto ciudadano. Según el estudio, más del 50% de los encuestados manifestó que votaría en blanco o viciado, no sabe aún por quién votar o, incluso, no tiene intención de acudir a las urnas el día de la elección.

De acuerdo con el abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, este escenario responde a la constante crisis política que atraviesa el país. “Venimos de tumbo en tumbo en el ámbito de las decisiones políticas y, además, casi siempre vemos los mismos símbolos o nombres, lo que reduce la esperanza de que la situación vaya a cambiar”, explicó. Añadió que la desilusión es tan profunda que en muchos casos ya no se trata de indecisos, sino de ciudadanos que han decidido votar nulo porque ninguna opción los convence.

FOTOGRAFÍA DEL MOMENTO

No obstante, Naupari precisó que esta encuesta representa solo una fotografía del momento y que el alto porcentaje de indecisos y votos en blanco podría disminuir conforme avance la campaña electoral. Asimismo, advirtió que aunque actualmente solo el 0.7% de los encuestados afirma que no acudirá a votar, este número podría incrementarse el día de las elecciones, considerando que existe un registro histórico de hasta un 10% de ausentismo. La encuesta de Datum se realizó a 1,201 personas entre 18 y 70 años, en zonas urbanas y rurales del país.