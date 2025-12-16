Ejecutivo podrá crear delito de revelación de información reservada: expertos advierten impacto en la prensa

El Gobierno del presidente de transición José Jerí podría generar serias restricciones al trabajo periodístico en el país. Dentro del paquete de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo se incluye un proyecto de ley que propone la creación del delito de revelación de información reservada, lo que abriría la posibilidad de sancionar penalmente a periodistas por difundir información vinculada a investigaciones en curso.

El Proyecto de Ley 13280 plantea incorporar este nuevo delito en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales, además de establecer sanciones de inhabilitación para quienes resulten condenados. Según el texto, la norma no solo alcanzaría a funcionarios públicos, sino que también podría afectar directamente a los hombres y mujeres de prensa que informan sobre casos de interés público.

INICIATIVA "AMBIGUA"

Al respecto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, advirtió que la redacción de la iniciativa es demasiado amplia y ambigua, lo que permitiría procesar penalmente a periodistas por cumplir su labor informativa. Asimismo, alertó que la norma también podría sancionar a las fuentes, generando un clima de temor que inhiba la entrega de información relevante, incluso desde el propio Estado.

Salazar sostuvo que esta propuesta podría buscar mantener en la oscuridad casos de corrupción que algunos sectores no desean que se hagan públicos. Recordó que investigaciones emblemáticas como Lava Jato se conocieron gracias al trabajo periodístico y advirtió que, de aprobarse esta ley, se estaría criminalizando la difusión de información de interés público, vulnerando el secreto profesional y atentando contra la libertad de prensa en el país.