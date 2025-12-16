Jerí y Kast sostuvieron su primera conversación: trataron sobre crisis migratoria

Semanas antes de ser elegido presidente de Chile, José Antonio Kast lanzó un mensaje contundente dirigido a los inmigrantes irregulares en su país, a quienes otorgó un plazo de 103 días para abandonar voluntariamente el territorio chileno. El entonces candidato advirtió que solo quienes cumplan con la normativa migratoria podrían intentar un ingreso regular en el futuro, subrayando una postura firme frente al fenómeno migratorio.

Este enfoque fue uno de los ejes abordados en la primera conversación sostenida entre el presidente interino del Perú, José Jerí, y el presidente electo chileno, tras su victoria en las urnas. Así lo confirmó el canciller peruano, Hugo de Zela, quien señaló que el diálogo fue cordial y que uno de los principales puntos tratados fue la migración irregular entre ambos países.

Según detalló el titular de Relaciones Exteriores, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una migración regular, ordenada y segura. De Zela precisó que existe actualmente un acuerdo vigente con Chile en materia de control migratorio, el cual se articula a través de una comisión binacional de cooperación fronteriza que supervisa lo que ocurre en la zona limítrofe.

¿CORREDOR HUMANITARIO?

Asimismo, el canciller indicó que este enfoque también ha sido conversado con Ecuador, al tratarse de países clave en las rutas migratorias hacia el sur del continente. No obstante, descartó que se haya discutido la habilitación de un corredor humanitario en las fronteras y aclaró que aún no es posible concretar nuevos acuerdos con el presidente electo Kast, debido a que su gobierno iniciará recién el 11 de marzo de 2026.