Rafael López Aliaga insiste en reducir Ministerios: "Va a ser un shock legislativo"

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habló sobre sus propuestas de campaña y volvió a plantear la posibilidad de reducir la cantidad de Ministerios que existen en el Ejecutivo.

En entrevista para el diario El Comercio, el exalcalde de Lima señaló que esta medida forma parte de un "shock legislativo" que pretende implementar durante los primeros 180 días de un posible gobierno suyo en caso logre ganar las Elecciones.

"Los primeros 180 días va a ser un shock legislativo donde cambia la estructura del Estado. Reducir Ministerios (...) eso hay que cortarlo en el día cero, el mismo Congreso de la República cortarlo (...) va a ser el shock del 28 de julio", dijo.

INVERSIÓN EN INTELIGENCIA

Asimismo, López Aliaga propuso invertir cerca de mil millones de dólares en trabajos de inteligencia que permita "llenar al Perú de tecnología de chuponeo legal de líneas de extorsionadores".