Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos que buscarán llegar a Palacio de Gobierno?

Cada vez quedan menos días para que se realicen las elecciones generales del 2026, por lo que, ya se oficializó a los 36 candidatos que buscarán llegar a Palacio de Gobierno y atender las demandas de la ciudadanía.

¿QUIÉNES SON LOS ASPIRANTES?

Aunque la lista de sufragio que tendrán los peruanos el próximo año, entre los rostros conocidos que tienen la esperanza de llegar al Ejecutivo se encuentran Roberto Chiabra, Fiorella Molinelli, José Luna Gálvez, Rafael Belaúnde, Ronald Atencio, Keiko Fujimori, Yonhy Lescano, Armando Massé, Alfonso López Chau, Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga, José Williams, Alvaro Paz de la Barra y otros candidatos más.

Tras conocerse esos nombres, el analista político, Iván García, reveló que los postulantes a Palacio de Gobierno en 2026 tendrán en agenda temas como reducción de la criminalidad en el territorio peruano y estrategias para disminuir la migración ilegal.

“Sin lugar a duda los temas de inseguridad ciudadana e inmigración van a ser los puntos de campaña y los que se discutirán en los debates. Visualizó como escenario, que tendremos una definición entre una candidatura de derecha y una derecha de centro”, comentó.