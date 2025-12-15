Ilich López anuncia acusación constitucional contra JNE por “excluir” a Acción Popular

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulo los comicios internos del partido Acción Popular tras las denuncias de fraude registradas durante sus elecciones primarias. Como consecuencia, la histórica agrupación política quedó fuera de las Elecciones Generales 2026, lo que impide la participación de todos sus candidatos inscritos bajo dicha organización.

Entre los principales afectados figuran los actuales congresistas Silvia Monteza, Wilson Soto, María del Carmen Alva, Elvis Vergara, Hilda Portero, Juan Mori, Luis Aragón y Enrique Alva, quienes tenían previsto postular a la reelección. Con la decisión del máximo organismo electoral, sus candidaturas quedan anuladas dentro de Acción Popular, generando un fuerte impacto en la interna del partido.

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien también aspiraba a un escaño en el Legislativo, señaló que las postulaciones quedaron prohibidas desde Acción Popular, aunque no descartó que algunos puedan evaluar postular por otras agrupaciones políticas. Asimismo, reconoció que la resolución del JNE es drástica, pero cuenta con sustento legal, por lo que el partido se vería obligado a acatarla.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Un sector de Acción Popular anunció la preparación de una acusación constitucional contra Roberto Burneo, presidente del JNE, por presunto abuso de autoridad y prevaricato, iniciativa respaldada por el vicepresidente del Congreso, Illich López. En respuesta, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, lamentó las amenazas contra la institución y recordó que la decisión es inapelable y definitiva.