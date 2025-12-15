Designan a Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de Lavado de Activos

La Fiscalía de la Nación, encabezada por el fiscal interino Tomás Gálvez, designó al fiscal Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.

Como se conoce, el fiscal Atoche logró dos sentencias importantes este año: una contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, sentenciados a 15 años por corrupción, y otra contra el expresidente Martín Vizcarra, condenado a 14 años también por corrupción.

Ahora, en el cargo, Juárez Atoche, quien recientemente tuvo bajo su supervisión a la fiscal Elizabeth Peralta, vinculada al caso Andrés Hurtado, tendrá la responsabilidad de investigar hechos significativos de corrupción.

DESACTIVACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES

Es importante señalar que en el Ministerio Público se vienen realizando movimientos clave en relación con los fiscales. Recientemente se conoció que el fiscal interino Tomás Gálvez desactivará los equipos especiales como Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop.