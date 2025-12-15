Óscar Vidarte tras victoria de José Antonio Kast en Chile: "Muchos temen que hayan olas migratorias"

El internacionalista Óscar Vidarte se pronunció tras la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las Elecciones de Chile, donde se impuso en la segunda vuelta ante su rival, Jeanette Jara.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el internacionalista expresó su preocupación ante la posibilidad de que el electo presidente chileno cumpla con su promesa de expulsar a todos los migrantes indocumentados en el país sureño, generando una crisis migratoria en la zona fronteriza con nuestro país.

"Muchos temen, y me incluyo, que hayan olas migratorias a raíz de la elección de Kast, muchos temen que en las próximas semanas y meses hayan olas migratorias si Kast implementa su programa, incluso si la migración irregular la considera un delito (...) creo que pueden darse presiones migratorias que pueden generar un escenario bastante difícil para resolver", dijo.

¿CUÁNDO ASUME KAST?

Cabe precisar que José Antonio Kast asumirá funciones de forma oficial el próximo miércoles 11 de marzo del 2026, cuando tome juramente y reciba la banda presidencial del saliente mandatario, Gabriel Boric.