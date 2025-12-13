Abogado de Pedro Pablo Kuczynski: “La Fiscalía no ha podido acreditar ningún delito”

El Ministerio Público solicitó una pena de ocho años y seis meses de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien acusa formalmente del presunto delito de colusión. La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría favorecido de manera indebida a la constructora Odebrecht durante el proceso de concesión del proyecto IIRSA Norte.

Frente a esta acusación, el abogado del exjefe de Estado, Julio Midolo Chirinos, afirmó que la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes para demostrar que Kuczynski Godard se haya coludido con Jorge Barata, entonces representante de Odebrecht en el Perú. Señaló que, tras casi siete años de investigación, no se ha podido acreditar la existencia de acuerdos ilícitos ni de beneficios indebidos.

La defensa explicó que las reuniones cuestionadas se realizaron cuando Kuczynski ocupaba el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alejandro Toledo y formaba parte del Consejo Directivo de ProInversión. Según Midolo, dichos encuentros fueron formales, se encuentran debidamente registrados y no existió ninguna reunión bilateral clandestina entre el exmandatario y Barata.

SINDICA A DOMINGO PÉREZ

Asimismo, el abogado reveló que el expresidente denunció haber sido presionado por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, para brindar información que incriminara al exmandatario Alejandro Toledo a cambio de beneficios judiciales, propuesta que —según indicó— Kuczynski rechazó al asegurar que no tenía información que aportar. Pese a ello, la Fiscalía mantiene su tesis de que el exjefe de Estado utilizó su posición para favorecer los intereses de Odebrecht.