Salvemos al Perú: Antonio Ortiz proclamado candidato presidencial tras lanzamiento de moneda

De una manera poco habitual, el partido político Salvemos al Perú definió a su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026 mediante el lanzamiento de una moneda. El sorteo determinó como ganador a Antonio Ortiz Villano, quien eligió “cara” y se impuso sobre el exministro Mariano González.

El procedimiento se realizó debido a que, el pasado 7 de diciembre, ambas fórmulas presidenciales empataron en las elecciones primarias del partido, obteniendo cada una el 36.36 % de los votos, según el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ante este escenario, se optó por un sorteo público para definir al candidato.

Tras conocerse el resultado, Ortiz Villano destacó el proceso democrático y llamó a la unidad. “Aquí no hay perdedores ni ganadores, todos debemos sumar. Ya basta de divisiones, cuando juega la selección peruana todos nos ponemos la camiseta”, señaló el ahora candidato presidencial de Salvemos al Perú.

FÓRMULA PRESIDENCIAL

En la fórmula presidencial, Ortiz Villano estará acompañado por Jaime José Eduardo Freundt como primer vicepresidente y Giovanna Ángela Demurtas Moya como segunda vicepresidenta. El sorteo se realizó en el local de la Asociación Civil Transparencia, en Jesús María, con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Tras este acto, el partido deberá proceder con la inscripción oficial de sus candidatos ante el JNE.