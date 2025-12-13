Jurado Nacional de Elecciones declara nulas elecciones primarias de Acción Popular

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para definir a sus candidatos con miras a las elecciones generales de 2026, al considerar que el proceso estuvo afectado por “vicios sustanciales” que comprometieron los principios de democracia interna y legalidad electoral.

Mediante la resolución N.° 0745-2025-JNE, el organismo advirtió graves inconsistencias entre la relación de delegados proclamados por el Comité Nacional Electoral del partido y el material electoral elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en los comicios internos del pasado 30 de noviembre, realizados en diversas circunscripciones del país. Según el JNE, en todas las mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos como delegados.

El pleno del JNE sostuvo que estas irregularidades afectaron la legitimidad y regularidad del proceso interno, recordando que la democracia interna es un principio fundamental que garantiza procesos transparentes, objetivos y participativos dentro de las organizaciones políticas. Asimismo, remarcó que no se observaron principios esenciales como el debido proceso y la lealtad constitucional.

NO ES POSIBLE RETROTRAER

Finalmente, el órgano electoral señaló que no es posible retrotraer el proceso ni convocar a nuevas elecciones primarias en Acción Popular, ya que ello vulneraría los plazos del calendario electoral de las elecciones generales de 2026. La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Roberto Burneo, Willy Ramírez y Rubén Torres, mientras que los magistrados Martha Maisch y Aaron Oyarce se pronunciaron por declarar improcedentes las impugnaciones.