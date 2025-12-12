Estados Unidos propone designar al Perú como aliado principal no perteneciente a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó formalmente su intención de designar al Perú como “aliado principal no perteneciente a la OTAN”, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico. El anuncio fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense mediante un mensaje presidencial, conforme al procedimiento establecido para este tipo de designaciones, según informó la agencia Bloomberg.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta nominación reconoce prioridades de seguridad compartidas entre ambos países, como la estabilidad regional, el combate al tráfico de drogas ilícitas y el fortalecimiento de los vínculos económicos. Estados Unidos busca ampliar su cooperación con gobiernos latinoamericanos que coincidan con estos objetivos estratégicos, en un contexto de mayor presión contra los grupos narcoterroristas que operan en la región.

La medida aún debe ser evaluada por el Senado de Estados Unidos y se produce en medio de una intensificación de la campaña estadounidense contra el narcotráfico, así como de recientes esfuerzos diplomáticos entre Washington y Lima para coordinar estrategias de seguridad. El estatus de “aliado principal no perteneciente a la OTAN” no implica un tratado de defensa colectiva, pero sí otorga beneficios militares y de cooperación estratégica, como acceso preferente a equipamiento militar, ejercicios conjuntos y participación en contratos de defensa.

PAÍSES QUE CUENTAN CON ESTE RECONOCIMIENTO

De concretarse la designación, Perú se sumaría a países de la región como Argentina, Colombia y Brasil, que ya cuentan con este reconocimiento. Hasta el momento, el gobierno peruano no ha emitido un pronunciamiento oficial; sin embargo, fuentes diplomáticas señalan que esta eventual designación podría impulsar la cooperación bilateral en defensa, inteligencia y programas conjuntos contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.