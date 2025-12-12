Elecciones 2026: mañana se define al candidato de Salvemos al Perú con lanzamiento de moneda

Luego de quedar empatados en la elección interna del partido Salvemos al Perú, los precandidatos Antonio Ortiz Villano y Mariano González, exministro del Interior, volverán a enfrentarse este sábado para definir quién será el candidato presidencial que participará en las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, esta vez la decisión no se tomará mediante votación, sino a través de un sorteo bajo la modalidad de lanzamiento de moneda, hecho que ha generado controversia dentro de la agrupación política.

DENUNCIAS

Ante esta situación, Mariano González denunció que los organismos electorales se habrían desentendido de la supervisión del proceso interno en un momento clave. Según el precandidato, la ONPE habría dejado la responsabilidad únicamente en manos del órgano electoral partidario, lo que, a su juicio, pone en riesgo la transparencia del proceso y merece la atención de la ciudadanía.

La denuncia se produce además luego de que Antonio Ortiz Villano fuera captado en una reunión con un magistrado del Jurado Nacional de Elecciones en el lobby de un hotel, hecho que González considera preocupante. El exministro señaló que su contrincante estaría buscando alianzas políticas de cara a la contienda interna, entre ellas la posible incorporación de Antauro Humala en una eventual lista al Congreso, pese a que este no figura oficialmente en ninguna relación partidaria.

Mientras se intensifica la disputa interna en Salvemos al Perú, en el Partido Democrático Federal, el candidato a la primera vicepresidencia Virgilio Acuña intentó marcar distancia de sus hermanos, César y Óscar Acuña, señalando que su proyecto político no está vinculado a intereses familiares. Estas declaraciones se dieron durante un evento organizado por IDEA Internacional y Videnza, que reunió a diversos aspirantes presidenciales para debatir propuestas frente a la minería ilegal e informal en el país.