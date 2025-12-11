24 Horas Edición Central

11/12/2025

Elecciones 2026: Carlos Espá presentó su plancha presidencial

El partido ya formalizó la inscripción de su fórmula tras culminar su proceso de elecciones internas.



El candidato presidencial por el partido SíCreo, Carlos Espá, presentó oficialmente a su plancha presidencial con miras a las elecciones generales del 2026. Durante su intervención, Espá destacó que su organización política mantiene una postura de respeto y no recurre a prácticas de confrontación directa contra otras candidaturas.

La fórmula presidencial está integrada por Alejandro Santamaría como primer vicepresidente y Melitza Yanzich como segunda vicepresidenta. El partido ya formalizó la inscripción de su fórmula tras culminar su proceso de elecciones internas.

PROPUESTAS

En materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, Espá adelantó tres propuestas principales:

  • Desarraigo de cabecillas criminales, trasladándolos a zonas alejadas del país para limitar su capacidad de operación.
  • Privatización del sistema de videovigilancia en los penales, con el fin de mejorar el control interno.
  • Construcción de seis nuevos penales exclusivos para cabecillas criminales.

