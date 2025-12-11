Elecciones 2026: Carlos Espá presentó su plancha presidencial

El candidato presidencial por el partido SíCreo, Carlos Espá, presentó oficialmente a su plancha presidencial con miras a las elecciones generales del 2026. Durante su intervención, Espá destacó que su organización política mantiene una postura de respeto y no recurre a prácticas de confrontación directa contra otras candidaturas.
La fórmula presidencial está integrada por Alejandro Santamaría como primer vicepresidente y Melitza Yanzich como segunda vicepresidenta. El partido ya formalizó la inscripción de su fórmula tras culminar su proceso de elecciones internas.
PROPUESTAS
En materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, Espá adelantó tres propuestas principales:
- Desarraigo de cabecillas criminales, trasladándolos a zonas alejadas del país para limitar su capacidad de operación.
- Privatización del sistema de videovigilancia en los penales, con el fin de mejorar el control interno.
- Construcción de seis nuevos penales exclusivos para cabecillas criminales.