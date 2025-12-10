Acción Popular podría quedar fuera de elecciones 2026 por disputas internas y con el JNE

El partido Acción Popular podría quedar fuera de las elecciones generales de 2026 si no se resuelven las disputas internas que mantiene con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE. Esto ocurre luego de que el presidente de la organización, Julio Chávez, denunciara un supuesto fraude en la elección interna que dio como ganador a Alfredo Barnechea como candidato presidencial. Chávez informó que presentó una impugnación ante el JNE, señalando irregularidades en las mesas de votación donde su sector perdió.

Chávez aseguró que la impugnación no cuestiona el proceso en general, sino que se centra en las mesas donde, según él, se concentraron delegados “usurpadores”. Asimismo, acusó a la ONPE de no haber actuado pese a los informes de la autoridad electoral sobre modificaciones irregulares en la lista de delegados electos, supuestamente realizadas por Cinthia Pajuelo, presidenta del comité nacional electoral del partido.

El líder de Acción Popular denunció que el organismo electoral, bajo la gestión de Piero Corvetto, no ha ofrecido garantías de transparencia en el proceso. Según Chávez, la ONPE no ha tomado medidas correctivas pese a las advertencias del JNE y su Dirección de Fiscalización, lo que genera desconfianza sobre la legitimidad de las elecciones internas del partido.

PLAZO MÁXIMO

Se recuerda que el plazo máximo para la presentación de candidaturas vence el próximo 23 de diciembre, por lo que la eventual abstención de Acción Popular en inscribir sus listas podría derivar en la cancelación de su inscripción, dejando fuera de competencia tanto la lista presidencial como las candidaturas al Congreso y al Parlamento Andino.