Partido Salvemos al Perú definirá candidato presidencial por sorteo tras empate en internas

El partido Salvemos al Perú continúa a la espera de la notificación oficial de la ONPE para definir a su candidato presidencial, luego del empate registrado en las elecciones internas entre Mariano González y Antonio Ortíz. Ambos precandidatos obtuvieron ocho votos de los delegados —casi el 37% del total— tras un proceso en el que participaron cinco listas. Según el órgano electoral, la elección deberá resolverse mediante un sorteo público, cuyo cronograma aún no ha sido comunicado.

Ante esta situación, Antonio Ortíz señaló que el partido todavía no recibe información sobre la fecha ni la modalidad con la que se realizará el sorteo. El precandidato afirmó que aceptará la decisión de los organismos electorales y destacó que su desempeño en las internas fue satisfactorio pese a competir contra cinco listas, incluso —según indicó— contra un “señor mediático” del mismo equipo. “Yo me someto a lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, no tengo ningún problema”, expresó.

RESPONDE A ACUSACIONES

Ortíz también respondió a las acusaciones de su adversario, quien manifestó desconfianza hacia las autoridades electorales tras difundirse una fotografía en la que se observa a Ortíz junto al magistrado del JNE, William Ramírez. El precandidato reconoció haberse encontrado con él, pero aclaró que no se trató de una reunión pactada. Explicó que coincidieron en un área pública del hotel Sheraton, donde asistía a una reunión con un productor televisivo. Según aseguró, fue allí donde Ramírez le fue presentado y donde lo conoció por primera vez.

En esa línea, Ortíz descartó cualquier falta o vínculo con miembros de organismos electorales y aseguró que su conducta ha sido transparente. Por su parte, Mariano González no respondió a los reiterados intentos de comunicación realizados para este informe, por lo que no fue posible obtener su versión respecto al empate y a sus cuestionamientos públicos.