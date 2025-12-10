Revelan que oficial cercano al presidente Jerí sería beneficiado con cambios en ascensos PNP

Una nueva polémica sacude a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras revelarse que el comandante general Óscar Arriola firmó una resolución que modifica las reglas de los procesos de ascenso. La medida permite, de manera excepcional y por única vez, que ciertos oficiales postulen al programa de maestría en Administración y Ciencias Policiales sin haber cursado el diplomado previo requerido.

Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, advirtió que esta decisión fue tomada a última hora, pese a que más de 1500 policías se prepararon durante meses para el examen que finalmente fue reprogramado.

Según explicó, la resolución exonera a oficiales que no rindieron la evaluación por “razones de servicio”, abriendo brechas que pueden favorecer a ciertos miembros. Uno de los beneficiados, reveló Ramírez, sería el comandante Jhonn Edwin Mendoza Chávez, integrante del equipo de seguridad del presidente José Jerí y persona de alta confianza del mandatario. Mendoza no alcanzó el puntaje para ascender y tampoco cuenta con el curso de mayor, requisito que ahora sería prescindible.

CAMBIO LA MODALIDAD DE EXAMEN

Otro aspecto cuestionado es el cambio en la modalidad del examen de ascensos. El proceso dejará de ser computarizado —un sistema que garantizaba resultados inmediatos y mayor transparencia— para volver a un mecanismo manual mediante tarjetas ópticas, cuyos resultados se entregarán horas después.

Por su parte, el general PNP en retiro Carlos Tuse, ex director de Investigaciones de la Inspectoría General, señaló que el problema de fondo radica en el marco normativo de la institución, que otorga amplios poderes al comandante general a través de la llamada “política de comando”.